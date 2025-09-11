Promi-Restaurant „Orchidea Huong“ Geheimnisvolle Dreharbeiten in Wernigerode: Kommt Robin Pietsch mit „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den Harz?
In Wernigerodes Innenstadt wurde ein TV-Team gesichtet. Besonders ein Lokal scheint dabei im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen: das „Orchidea Huong“ an der Klintgasse. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Robin Pietsch - Sternekoch und Moderator von „Mein Lokal, Dein Lokal“ - mit von der Partie ist.
Aktualisiert: 12.09.2025, 13:34
Wernigerode. - Neugierige Blicke, gezückte Handykameras: Ein Filmteam sorgt am Donnerstag, 11. September, in Wernigerodes Innenstadt für Aufmerksamkeit. Gedreht wird auf dem historischen Marktplatz und in den schmalen Gassen der Harzstadt. Eine erhält dabei ganz besondere Aufmerksamkeit: die Klintgasse hinter dem Rathaus.