Promi-Restaurant „Orchidea Huong“ Geheimnisvolle Dreharbeiten in Wernigerode: Kommt Robin Pietsch mit „Mein Lokal, Dein Lokal“ in den Harz?

In Wernigerodes Innenstadt wurde ein TV-Team gesichtet. Besonders ein Lokal scheint dabei im Fokus der Aufmerksamkeit zu stehen: das „Orchidea Huong“ an der Klintgasse. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Robin Pietsch - Sternekoch und Moderator von „Mein Lokal, Dein Lokal“ - mit von der Partie ist.