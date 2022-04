Sicher zur Schule unterwegs: Verkehrsprävention mit Regionalbereichsbeamtin Nadin Hesse an der Grundschule „Am Weinberg“

Zur Verkehrsprävention war Regionalbereichsbeamtin Nadin Hesse an der Grundschule „Am Weinberg“ in Gommern zu Gast. Im Mittelpunkt stand die sichere Benutzung des (Schul-)Busses.

Mit Regionalbereichsbeamtin Nadin Hesse (r.) und Klassenlehrerin Ines Neuschulz liefen die Schüler der Klasse 1c den Schulweg von der Bushaltestelle zur Grundschule "Am Weinberg" ab. Die Kinder lernten, dass die Absperrkette kein Spielzeug ist.

Gommern - Aus Richtung Leitzkau kommen viele Jungen und Mädchen der Klasse 1c von Klassenlehrerin Ines Neuschulz täglich mit dem Schulbus nach Gommern. Bei ihren Mitschülern, die in Gommern zu Hause sind, fällt der Weg zur Schule ganz unterschiedlich aus. Sie laufen oder nutzen das Fahrrad. Einige werden auch von den Eltern per Auto gebracht. An der Ernst-Ebert-Sporthalle werden sie herausgelassen. Als Regionalbereichsbeamtin Nadin Hesse den Schulweg eines Morgens kontrollierte, kommentierte ein Drittklässler das Gedränge der vielen Fahrzeuge auf engem Raum: „Du brauchst ein kleineres Auto für die Parklücke“.