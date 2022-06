Sicherheitsberater für Senioren in Möser: Trickdieben den Erfolg vermiesen

Möser - np - Ein Treffen der so genannten Senioren-Sicherheitsberater fand in Möser bei Kriminalrat a.D. Lothar Schirmer statt. Die Sicherheitsberater „sind eine Gruppe ehemaliger Polizeibeamter und an der Sicherheit interessierter Bürger im Ruhestand“, heißt es in einer Broschüre des Landesseniorenbeirates und der Stadtsparkasse Magdeburg.