Landrat Steffen Burchhardt (SPD) stellt Möckerns Radwegen kein gutes Zeugnis aus. Das Wegesystem soll Tourismus ankurbeln, aber nicht alle Strecken befinden sich in optimalem Zustand. Stadtverwaltung verweist auf Gesetzeslage.

Möckern/Lübars/Loburg - Die Frage kam in der Sitzung des Ortschaftsrats Lübars auf den Tisch: Es sei ja schön, dass jetzt ganz viele Radwege in der Einheitsgemeinde ausgeschildert seien, befand ein Ratsmitglied: „Aber wer kümmert sich um den Zustand der Wege?“ So sei etwa der Radweg zu den Heimchensteinen gar nicht mehr befahrbar.