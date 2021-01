In Burg ermittelt die Polizei nach Schüssen aus einer Wohnung. Symbolfoto: Archiv/Rene Ruprecht/dpa

In Burg (Jerichower Land) soll eine Person aus ihrer Wohnung geschossen haben. Die Polizei ermittelt.

Burg (vs) l In Burg (Jerichower Land) wurden der Polizei am Freitagmorgen (1. Januar) gegen 0.30 Uhr Schüsse gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, soll eine Person aus einer Wohnung im Breiten Weg geschossen haben. Vor Ort konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Es wurden jedoch Spuren vor Ort gesichert und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.