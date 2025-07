Wasservogel verendet Trauer in Ilsenburg: Harz-Stadt hat ihren letzten Ilse-Schwan verloren

Ilsenburg hat nur noch einen Schwan – Paul vom Forellenteich. Sein letzter Artgenosse in der Harz-Stadt ist kürzlich verendet. Was zu Huberts Tod führte und warum er vielen Einwohnern in Erinnerung bleibt.