Traditionell hatte die Feuerwehr zum Oktoberfeuer in Gommern egladen. Der Fackelumzug war übersichtlich besucht, am Feuer wurde es dann mit zunehmender Dunkelheit voller.

So heiß war es beim Oktoberfeuer in Gommern

Gommern - Am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, ging es wieder traditionell mit einem Fackel- und Lampionumzug durch Gommern. 17.30 Uhr setzte sich der Zug an der Feuerwehr in Richtung Festplatz am Volkshaus in Bewegung.

Oktoberfeuer und Fackelumzug in Gommern Thomas Schäfer

Oktoberfeuer und Fackelumzug in Gommern Thomas Schäfer

Hoch aufgeschichtet wartete dort bereits ein riesiger Holzhaufen, der von den vielen kleinen und großen Fackelträgern entfacht wurde. Es dauerte nicht lange, und das Oktoberfeuer brannte lichterloh – so heiß, dass man es die ersten Stunden kaum in seiner Nähe aushielt.

Gut, dass es wieder eine Kinderarena hinter der Versammlungsstätte gab, zu der man sich vor den Flammen zurückziehen konnte. So herrschte dort großer Trubel an Hüpfburg und Co. Je später der Abend, desto näher rückten die Gommeraner wieder an das Feuer heran. Dabei wurden sie bestens mit Musik von DJ Hendrik unterhalten.