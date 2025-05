Zahlreiche Lewhrer warten auf die Bezahlung von im vergangenen Schuljahr geleisteten Mehrstunden. Das geht nicht, meint Thomas Pusch in seinem Kommentar.

So macht man keine Lust aufs Lehramt

Geld macht nicht glücklich, lautet eine Weisheit. Ist es wirklich eine Weisheit?Geld reicht als Motivation nicht aus. Das haben Studien ergeben. Na dann ist ja alles in Ordnung, braucht man die Überstunden der Lehrer ja gar nicht zu bezahlen. Oh doch. Neben Eltern ist Lehrer wahrscheinlich der wichtigste Beruf. Es geht um die Bildung von Kindern, die unsere Zukunft sind, was nicht nur eine Floskel aus Sonntagsreden im Wahlkampf ist. Woher kommen denn die Überstunden? Die wenigsten von ihnen sind Vertretungszeiten für erkrankte Lehrer geschuldet.