So wurde in Theeßen in den Mai gefeiert

Theeßen/Küsel - Die Ortsfeuerwehr und der Förderverein der Ortsfeuerwehr Theeßen hatten am Maifeiertag wieder zum traditionellen Maifest an und hinter der Feuerwehr eingeladen. Nach dem Aufstellen des Maibaumes gab es weitere Angebote für Jung und Alt. Angeboten wurden Kegeln und Bleikugelweitwurf sowie Spiele für den Nachwuchs. Für den kleinen Hunger gab es Gegrilltes, Kaffee und Kuchen für die Erwachsenen. „Dank an alle, die Kuchen gebacken hatten“, so Ortswehrleiterin Petra Hädicke.

Der kleine Oskar hatte sichtlich Spaß am Kegeln. Selbst die große Kugel war ihm nicht zu schwer, denn Papa war ja an seiner Seite. Bettina Schütze

Beim Bleikugelweitwurf und Kegeln gab es attraktive Preise zu gewinnen. Beim Bleikugelweitwurf holte sich Mario Weinhold den ersten Platz vor Dieter Kaupke (nach Stechen) und Thomas Zwickert (nach Stechen). Das Kegeln der Kinder bis zehn Jahre gewann Lina Piecuter vor Emilia Puch und Levi Tennert. Bei den Erwachsenen setzte sich Henri Prautsch vor Alina Steinhäusser und Kevin Buchheim durch.

Die Kinder der Kindertagesstätte „Sonnenschlösschen“ feuerten lautstark das Hochziehen der Maikrone auf dem Marktplatz an. Bettina Schütze

Ortsflagge gestohlen

Die Freiwillige Feuerwehr Küsel hatte am Vorabend des 1. Mai zum Fackelumzug und Maifeuer eingeladen. Am Maifeiertag wurde dann der Maibaum auf dem Dorfplatz hinter der Bushaltestelle aufgestellt. Das geschah bereits zum 15. Mal. Allerdings musste auch festgestellt werden, dass die am Vorabend hochgezogene Küseler Flagge über Nacht gestohlen wurde.

Anschließend waren alle noch zu einem geselligen Beisammensein eingeladen.