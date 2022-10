Gommern - Andere Wege, neue Ideen, ungewöhnliche Aktionen sollen das zeigen. Deshalb hat der Verein schon seit geraumer Zeit eine eigene Internetseite, auf der man sich über allerhand informieren kann. Einfach unter www.heimatverein-gommern.de klicken.

Noch etwas schneller und jünger ist der Instagram-Account des Vereins. Die soziale Internetplattform basiert auf Bildern und kurzen Filmen. „Ein Format, das wir mit dem Verein gut bedienen können“, meint Vereinsmitglied Marcel Nowaczyk, der das Profil betreut. „Geschichte kann man gut mit historischen Bildern abbilden. Aber auch aktuelle Geschichte, die eben gerade passiert, kann man gut mit Fotos zeigen“, weiß er. So ist das Konzept hinter dem Account, das historische wie auch das jetzige Gommern mit seinen Akteuren zu zeigen. „Wir wollen etwas in unserem Archiv kramen, unsere Vereinsarbeit transparenter machen und Aktuelles, was uns eben so vor die Nase kommt, zeigen“, erklärt Nowaczyk, was auf dem Profil im Internet so zu sehen sein wird.

Hoffest in Gommern auf Instagram zu sehen

Der Account ist seit Anfang September bei Instagram zu finden. So konnte auch das Hoffest schon mit vielen Bildern angekündigt und begleitet werden. Genau so soll es bei allen kommenden Veranstaltungen auch umgesetzt werden.

Aber schaut man über den Tellerrand, so finden sich auch in unserer Region schon einige andere Heimatvereine, die sich auf „Insta“, wie es kurz heißt, präsentieren. Ortsnachbar Plötzky (Salzlandkreis) beispielsweise ist mit seinem Heimatverein zu finden. Seit 2021 bereits dort aktiv, bringt es der Verein immerhin auf 88 Follower. Für Vereinsvorsitzenden Martin Kütz ist es ein logischer Weg gewesen. „Wir müssen uns als Heimatverein Gedanken machen, wie wir auch jüngere Zielgruppen ansprechen und auf uns aufmerksam machen können. Instagram ist hier ein Weg, den wir genommen haben, weil er genau diese jüngere Zielgruppe anspricht“, erklärt er die Entscheidung zu dem Profil.

So sieht es auch Marcel Nowaczyk: „Instagram ist der Nachfolger von Facebook. Diese Plattform spricht die 25- bis 40-Jährigen an. Und genau die sind es, denen wir zeigen müssen, dass ein Heimatverein nichts Angestaubtes und Langweiliges ist. Es ist immer das, was man draus macht. Und das Hoffest hat gezeigt, dass wir alle Altersgruppen ansprechen können, wenn wir das wollen“, zeigt sich der 39-Jährige optimistisch für den Ruf des Vereins.

Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) freut sich in seiner Funktion als Gemeindechef, aber auch als Vereinsmitglied, dass dieser Weg vom Verein gegangen wurde. „Es ist die jüngere und jetzt aktivere Plattform, auf der kommuniziert wird. Bei Facebook werden immer mehr Rezepte ausgetauscht“, witzelt er. Es sei der richtige Weg, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und sein Profil als Verein zu zeigen.

Mehrere Orte aus dem Jerichower Land bei Instagram

Schaut man sich weiter im Jerichower Land in Sachen Instagram um, wird man vielerorts fündig: Die Heimatvereine Lostau und Möser sind vertreten, ebenso wie Jerichow und Zabakuck.

Möser sticht mit 200 Followern schon weit hervor, doch ein Verein aus einem viel kleineren Ort führt hier die Spitze an: der Heimatverein Niegripp. 222 Follower schauen sich regelmäßig an, was der Verein so treibt – auf Instagram. Eine stattliche Zahl, vor allem, wenn man sieht, dass der Ort nur rund 1000 Einwohner zählt.

Mit dieser Followerzahl hängt Niegripp die Messlatte hoch. Aber auch hier zeigt sich der zugezogene Gommeraner optimistisch. Denn: Dass ein so urgommeranisch geprägtes Profil bei Instagram wie das des Heimatvereins vielleicht schon längst überfällig war, zeigt die große Zustimmung, die es bisher dafür gab. „Wir als Heimatverein haben in nicht ganz vier Wochen, nachdem wir das Profil starteten, schon mehr als 100 Follower. Das ist ganz gut“, schätzt Marcel Nowaczyk ein. Und er hofft natürlich, dass sich noch viele weitere finden werden, die Gommern beleben, interessiert, begeistert und sich deshalb auch über Instagram mit dem Verein verbinden werden.

Denn bei 100 Followern soll es natürlich nicht bleiben.

Wer Lust hat, einmal digital im Heimatverein vorbei zu schauen, der sucht bei Instagram einfach nach „Mein Gommern“ oder „Heimatverein Gommern“.

„Natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir über das Profil so sehr begeistern können, dass jemand Lust hat, sich uns auch “analog anzuschließen. Neue Mitglieder sind immer willkommen“.