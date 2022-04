Sozialpolitiker in Biederitz mit Fragen zu Kosten der Europa-Kita Gerwisch

Mit Vereinbarungen mit dem Träger der Europa-Kita in Gerwisch haben sich die Sozialpolitiker des Gemeinderates Biederitz befasst. Es gab Fragen zu Kostensteigerungen.

Kindertag in der Europakita Gerwisch.

Gerwisch - Kinderbetreuung zu organisieren ist teuer. Die Kosten für die Betreuung in den Kindertagesstätten steigen auch in der Gemeinde Biederitz von Jahr zu Jahr weiter an. Dazu gab es im Sozialausschuss der Gemeinde Fragen.