Bürgerhäuser und Sportstätten trotz wenig Geld gut erhalten und zugleich die Bürger nicht weiter belasten. Wie will der Woltersdorfer Ortschef das schaffen?

Woltersdorf. - Neben Carsten Schneider in Biederitz und Andreas Lange in Gübs gehört der Woltersdorfer Thomas Lammich zu den Ortsbürgermeistern der Einheitsgemeinde Biederitz, die nach der Kommunalwahl im Sommer in ihrem Amt bestätigt wurden. Anders als seine beiden Amtskollegen kandidierte er nicht auch für den Biederitzer Gemeinderat, die Einheitsgemeinde hat er aber dennoch im Blick.