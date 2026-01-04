50 Hertz will überirdisch bauen Spannung in Möckern: Neue Hochspannungsleitungen und Photovoltaikanlagen sind Thema
Haben Möckerns Gewerbegebiete genügend „Saft“ für die Zukunft? Wird es neue Hochspannungsleitungen geben? Und wie viel Fläche muss die Einheitsgemeinde Möckern eigentlich für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen?
04.01.2026, 19:34
Stadt Möckern - Ein im wahrsten Sinne des Wortes „spannendes“ Thema für die Einheitsgemeinde Möckern wird nach Aussagen von Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger 2026 die Stromversorgung sein. Die Rede ist von Kapazitätsgrenzen.