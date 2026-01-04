50 Hertz will überirdisch bauen Spannung in Möckern: Neue Hochspannungsleitungen und Photovoltaikanlagen sind Thema

Haben Möckerns Gewerbegebiete genügend „Saft“ für die Zukunft? Wird es neue Hochspannungsleitungen geben? Und wie viel Fläche muss die Einheitsgemeinde Möckern eigentlich für Photovoltaikanlagen zur Verfügung stellen?