  4. Karneval im Landkreis Stendal: Jetzt schlägt's 13: Seehäuser Carnevalsclub betritt in diesem Monat Neuland

Mit dem ersten Büttenabend im November ist der Seehäuser Carnevalsclub erfolgreich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Nun kündigen die Spaßmacher eine weitere Premiere an.

Von Karina Hoppe 05.01.2026, 13:48
Büttenabend des Seehäuser Carnevalsclubs (SCC) am 22. November 2025: Manuela Dahlmann und Manuela Buchner brechen zum Auftakt das Eis als „Quasselfeen Manu und Ela“.
Büttenabend des Seehäuser Carnevalsclubs (SCC) am 22. November 2025: Manuela Dahlmann und Manuela Buchner brechen zum Auftakt das Eis als „Quasselfeen Manu und Ela“. Foto: Ralf Franke

Seehausen. - Aus der Not eine Tugend machen – dieser alte Spruch greift offenbar gerade beim Seehäuser Carnevalsclub (SCC). Unter aktuell erschwerten Bedingungen in puncto Wischelandhalle legen die Spaßmacher nach dem erfolgreichen Büttenabend im November noch ein Novum nach.