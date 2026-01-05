Karneval im Landkreis Stendal Jetzt schlägt's 13: Seehäuser Carnevalsclub betritt in diesem Monat Neuland
Mit dem ersten Büttenabend im November ist der Seehäuser Carnevalsclub erfolgreich zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Nun kündigen die Spaßmacher eine weitere Premiere an.
05.01.2026, 13:48
Seehausen. - Aus der Not eine Tugend machen – dieser alte Spruch greift offenbar gerade beim Seehäuser Carnevalsclub (SCC). Unter aktuell erschwerten Bedingungen in puncto Wischelandhalle legen die Spaßmacher nach dem erfolgreichen Büttenabend im November noch ein Novum nach.