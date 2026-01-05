Tückische Glätte ist einem Autofahrer auf der Autobahn 36 bei Blankenburg zum Verhängnis geworden. Am Ende musste ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht werden.

Trotz Winterdienst-Einsatz waren viele Straßen im Landkreis Harz – insbesondere in höheren Lagen – am ersten Januar-Wochenende des neuen Jahres tückisch glatt.

Blankenburg. - Zu einem witterungsbedingten Unfall mit Verletzten und Verkehrsbehinderungen ist es am Sonntag, 4. Januar, auf der Autobahn 36 bei Blankenburg gekommen. Einer Sprecherin der Autobahnpolizei zufolge war gegen 15 Uhr ein 27-jähriger Opel-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen in Richtung Braunschweig unterwegs.