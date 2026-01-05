weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Glätte im Landkreis Harz: Auffahrunfall auf der Autobahn 36: Verkehrsbehinderungen bei Blankenburg

Glätte im Landkreis Harz Auffahrunfall auf der Autobahn 36: Verkehrsbehinderungen bei Blankenburg

Tückische Glätte ist einem Autofahrer auf der Autobahn 36 bei Blankenburg zum Verhängnis geworden. Am Ende musste ein Verletzter ins Krankenhaus gebracht werden.

Von Dennis Lotzmann 05.01.2026, 14:03
Trotz Winterdienst-Einsatz waren viele Straßen im Landkreis Harz – insbesondere in höheren Lagen – am ersten Januar-Wochenende des neuen Jahres tückisch glatt.
Trotz Winterdienst-Einsatz waren viele Straßen im Landkreis Harz – insbesondere in höheren Lagen – am ersten Januar-Wochenende des neuen Jahres tückisch glatt. Symbolfoto: Imago/Jan Eifert

Blankenburg. - Zu einem witterungsbedingten Unfall mit Verletzten und Verkehrsbehinderungen ist es am Sonntag, 4. Januar, auf der Autobahn 36 bei Blankenburg gekommen. Einer Sprecherin der Autobahnpolizei zufolge war gegen 15 Uhr ein 27-jähriger Opel-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen in Richtung Braunschweig unterwegs.