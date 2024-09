Je origineller desto besser: Hinweistafeln sind eine begehrte Diebesbeute. Jetzt fehlt in Genthin-Süd zum wiederholten Mal das Namensschild der Kanalstadt. Warum Diebe immer dreister werden.

In Genthin-Süd fehlt das Ortseingangsschild – wieder einmal.

Burg/Genthin. - Sie haben ihren besonderen Reiz – Ortseingangsschilder. Obwohl der Diebstahl ganz selbstverständlich eine Straftat und ein Eingriff in die Verkehrssicherheit ist, schrecken einige Zeitgenossen nicht davor zurück, die Schilder – mit Leiter und Werkzeug ausgerüstet – in Nacht- und Nebelaktionen zu demontieren. Auch die Möglichkeit, ertappt zu werden, wird offensichtlich billigend in Kauf genommen.