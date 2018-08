Absperrung der August-Bebel-Straße in Burg. Symbolbild: Martin Rieß

In Burg kam es zu einem Wasserrohrbruch.

Burg l Die August-Bebel-Straße in Burg musste am Mittwochnachmittag zwischen der Einfahrt zum DRK und Helios-Krankenhaus wegen eines Wasserrohrbruches voll gesperrt werden. Wie die Volksstimme erfuhr, war die Wasserversorgung in Teilen der Alten Kaserne und im Krankenhaus unterbrochen. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wurden darüber informiert. Der Bereitschaftsdienst des Wasserverbandes und die beauftragte Vertragsfirma aus Genthin waren bis zum Abend mit den Reparaturarbeiten beschäftigt.

Wie viele Haushalte konkret betroffen werden, konnte Mittwoch nicht genau ermittelt werden.