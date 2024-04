Hannover - Bei einem Unfall mit einem Motorroller in Hannover-Ricklingen sind am späten Donnerstagabend zwei 17-Jährige schwer verletzt worden. Die beiden sind aus zunächst ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich mit einem Wagen kollidiert, wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte. Sie seien ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Autos sei unverletzt geblieben. Die Höhe des Schadens war am Freitagmorgen zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.