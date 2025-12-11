Neue Räume für die Kameraden Spielgeräte und neues Feuerwehrhaus: Das steht 2026 in Ihleburg an
Im kommenden Jahr gibt es bereits zwei Projekte, die ihren Schatten vorauswerfen. Ortsbürgermeister Axel Rojahn gibt einen ersten Ausblick auf 2026.
11.12.2025, 05:15
Ihleburg - Das kommende Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. So auch in Ihleburg. Für Ortsbürgermeister Axel Rojahn stechen zwei Projekte in seinem Dorf heraus. Worauf sich die Einwohner im nächsten Jahr einstellen und freuen können.