Im kommenden Jahr gibt es bereits zwei Projekte, die ihren Schatten vorauswerfen. Ortsbürgermeister Axel Rojahn gibt einen ersten Ausblick auf 2026.

Spielgeräte und neues Feuerwehrhaus: Das steht 2026 in Ihleburg an

Ortsbürgermeister Axel Rojahn berichtet über zwei Projekte, die im kommenden Jahr in seiner Ortschaft anstehen.

Ihleburg - Das kommende Jahr wirft bereits seine Schatten voraus. So auch in Ihleburg. Für Ortsbürgermeister Axel Rojahn stechen zwei Projekte in seinem Dorf heraus. Worauf sich die Einwohner im nächsten Jahr einstellen und freuen können.