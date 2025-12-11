Traditionelles Handwerksgebäck aus Sachsen-Anhalt lockt Naschfreunde aus der Region an. In der Backstube entstehen Stollen und andere Spezialitäten. Wer Lust auf Kostproben, spannende Einblicke und vorweihnachtliche Stimmung hat, sollte sich ein besonderes Event in Calvörde nicht entgehen lassen.

Weihnachtsstollen aus Calvörde: So arbeitet das Team von Bäcker Denni Nitzschke

Michael Isensee (l.) schneidet sich ein Stück Stollen ab, während Bäckermeister Denni Nitzschke daneben sitzt und das Werk seines Teams stolz betrachtet.

Calvörde - In Calvörde duftet es zur Weihnachtszeit nach frisch gebackenem Stollen, Vanillekipferln und Zimtsternen – ein Fest für die Sinne mitten im Herzen von Sachsen-Anhalt. Für die Handwerksbäcker der Region ist das bevorstehende Fest jedes Jahr ein besonderer Anlass, ihre Backkunst zu zeigen und Naschkatzen aus dem ganzen Land zu begeistern.