Der Hohenziatzer Heimatverein erstattete Anzeige, nachdem Plakate und Banner für das Oldtimertreffen am Dorfteich in Möckern gestohlen wurden. Die Veranstalter bitten um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Vandalismus vor Oldtimertreffen in Hohenziatz

Möckern/Hohenziatz. - Kurz vor dem Oldtimertreffen in Hohenziatz am 14. Juni kommt es zu Diebstahl und Vandalismus: Plakate und Banner, die für das Event werben sollten, wurden entwendet oder beschädigt. Die Organisatoren haben Anzeige bei der Polizei erstattet und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Das Treffen bietet neben Fahrzeugschau, Ausfahrt und Familienangeboten ein großes Programm für Oldtimer-Fans und Familien.

War es Diebstahl oder doch ein Sammler? Beides nicht schön, sagt man sich beim Hohenziatzer Heimatverein und erstattete am Mittwoch, 4. Juni Anzeige.

Banner und Plakate für Oldtimer-Event gestohlen - Polizei ud Organisatoren bitten um Hinweise

Es geht um Plakate und Banner, die eigentlich Werbung für das Oldtimertreffen in Hohenziatz machen sollen, das am Samstag, 14. Juni, am Dorfteich stattfindet.

Im gesamten Stadtgebiet hatten die Veranstalter vom Heimatverein Hohenziatz Plakate angebracht. „Die Plakate wurden in Möckern bereits am Folgetag abgerissen und entwendet“, berichtete gestern Vereinsmitglied Daniela Grützmacher enttäuscht: „Seit heute Morgen fehlt nun auch das auffällige große Banner in der Lindenstraße.“

Man habe Anzeige bei der Polizei erstattet, bestätigte gestern Torsten Bublik, der das Oldtimertreffen mitorganisiert. Die Organisatoren bitten um Mithilfe: „Wer Hinweise hat, bitte gerne melden.“

Oldtimmertreffen: Geklautes Banner finanziert aus Förderprogramm und der Stadt Möckern

„Das alles hat viel Geld, Zeit und Mühe gekostet“, erinnert Daniela Grützmacher: „Wer Fanartikel vom Oldtimertreffen braucht, kann diese gerne am 14. Juni vor Ort erwerben.“

Das nun verschwundene Banner sei mit dem Einverständnis der Eigentümer des Zauns angebracht worden. Der Kulturausschuss hatte für die Veranstaltung über 3000 Euro aus dem „Wir“-Fördertopf zugesagt. Das Banner war im Rahmen des „Wir“-Förderprogramms von der Stadt Möckern mitfinanziert worden.

Oldtimer-Event 14. Juni in Hohenziatz: Mehr Angebote für Familien

Das Oldtimertreffen findet zum dritten Mal statt. Deutlich größer als im Vorjahr ist das Angebot an dem Wochenende. Neben Freunden alter Fahrzeugtechnik sollen auch Familien auf ihre Kosten kommen. Dazu zählen etwa ein Kettenkarussell, Hüpfburgen und ein Feuerwerk zur Abendveranstaltung.

Die Organisatoren versprechen ein XXL-Oldtimertreffen über drei Tage und hoffen auf zahlreiche Besitzer alter Fahrzeuge, die mit ihren historischen Fahrzeugen aller Art zum Hohenziatzer Dorfteich kommen.

Oldtimertreffen in Hohenziatz auch für Fans von DDR-Fahrzeugen - Anmeldung noch möglich

Geboten werden neben der Fahrzeugschau und einer Ausfahrt mit der Wasserwacht, ein Schießstand der Schützengilde Loburg sowie ein Motorradsimulator der Verkehrswacht. Für das leibliche Wohl sorgen Feldküche, Grill und Cocktailbar.

Die Anreise sei bereits am Freitag, 13. Juni ab 17 Uhr möglich. Gelegenheit zum Campen vor Ort gebe es vom 13. bis 15. Juni. Anmeldungen dazu sind möglich bei Torsten Bublik unter 0151/12302024.