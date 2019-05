Drumstick-Aerobic und Kriegstänze standen auf dem Programm des Fitnesstages in Möser.

Möser l Der Frühling ist da und der Aerobic-Club-Möser zeigte einmal mehr, wie man sich fit hält. Oder vielmehr „Frau“, denn ausschließlich Damen fanden den Weg zum 17. Fitness- und Gesundheitstag in der Möseraner Sporthalle.

Mitzubringen waren Drumsticks, Gymnastikmatte und Getränke. Und jede Menge Motivation für drei 60-Minuten-Einheiten Körperkrafttraining, Aerobic mit Drumsticks und Aroha.

Kriegstanz der Maoris

Aroha? Das ist Fitness, inspiriert vom Kriegstanz der Maoris, neuseeländischer Ureinwohner. Entsprechend grimmig darf auch geguckt werden beim ausdrucksstarken Training, dass Kung Fu und Thai Chi-Elemente vereint. Und weil der „Kriegstanz“ die Kraft und die Willensstärke eines Menschen demonstrierten soll, wurde neben der Fitness auch das Selbstvertrauen verbessert.

Ins Schwitzen kamen die Damen bei der Aerobic mit Drumsticks nicht weniger als zuvor beim neuseeländischen Kriegstanz. Allerdings durfte die Freude am rhythmischen Sport wieder deutlich gezeigt werden.

Fitness-Salate zur Stärkung

Bei mitreißender Musik wurde kräftig getrommelt, gehüpft und getanzt. Die verschiedenen Choreographien saßen im Handumdrehen. Doch auch, was Spaß macht, kann anstrengen und so standen zur Stärkung auch in diesem Jahr wieder jede Menge Fitness-Salate parat. Und weil diese ganz offensichtlich von den Organisatorinnen des Aerobic-Club sehr lecker zubereitet werden, gab es dieses Jahr sogar die Rezepte dazu. Die Nachfrage im vergangenen Jahr war so hoch, dass die Rezepte nun über jedem Salat an der Wand aushingen. So konnten die fitnessbegeisterten Frauen die Rezepte mit dem Handy abfotografieren, um sie später zuhause nachzumachen.

Regelmäßig Fitness- und Gesundheitstage gibt es nicht nur in Möser, sondern im gesamten Jerichower Land. So auch in Hohenwarthe, wo der Fitnesstag in diesem Jahr am 19. Oktober stattfindet. Gefördert werden sie vom Kreissportbund Jerichower Land, in dem die Vereine organisiert sind.

Wer regelmäßig Interesse an den Disziplinen Aerobic, Steppaerobic, Gymnastik, Badminton und Nordic Walking hat, der kann sich beim Aerobic-Club Möser melden. Die Vorsitzende Karin Petzold ist unter 039222/960 29 oder per E-Mail unter acmev@online.de zu erreichen.