Urteil nach Blitz-Verhandlung Achtfacher Vater in Burg verurteilt: Wegen eines Facebook-Posts zu Ostern

Am Burger Amtsgericht spielte sich jüngst eine kuriose Szene ab. Ein achtfacher Vater wurde wegen eines Facebook-Posts innerhalb einer Blitz-Verhandlung verurteilt.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 02.10.2025, 17:09
Ein Mann aus Burg postete ein Osterei mit SS-Zeichen auf Facebook – das Amtsgericht verurteilte ihn nach wenigen Minuten.  Foto: Weyhrauch

Burg. - Das Amtsgericht ist die kleinste justiziable Instanz im deutschen Rechtssystem. In Burg verurteilte die nun einen achtfachen Vater wegen eines Facebook-Posts zu Ostern. Und das alles in Rekord-Geschwindigkeit.