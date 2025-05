Die Kindertagesstätte in Friedensau wechselt die Trägerschaft. Der neue Träger hat große Pläne. Was bedeutet das für Kinder und Eltern?

Friedensau. - Die Stadt übergibt die Trägerschaft der Kita Friedensau in neue Hände. Neuer Träger will mit einem neuen Konzept noch mehr Kinder in beliebter Kindertagesstätte in Friedensau betreuen können. Worauf sich die Kinder schon bald freuen können und was sich nun für die Eltern ändert.