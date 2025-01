Möckern - Wie alle Kommunen in Deutschland, muss auch die Stadt Möckern ihre bislang geltenden Hebesätze für die Grundsteuern A und B wegen des geänderten Bundesgesetzes anpassen. Erstmals Thema waren die neu zu bestimmenden Hebesätze in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag. Ohne Diskussion ging das zwar nicht über die Bühne, letztlich aber wurde der Vorschlag der Stadtverwaltung zur weiteren Beratung in die Ortschaften durchgewunken. Bis Jahresmitte müssen die neuen Hebesätze beschlossen sein. Erst dann gehen den betroffenen Bürgern die neuen Bescheide zu. Sie gelten dann rückwirkend zum 1. Januar 2025.

