  4. Stellwerksbrand in Gerwisch: Deutsche Bahn äußert sich zum Zugverkehr

Keine Lösung in Sicht Nach Stellwerksbrand in Gerwisch: Deutsche Bahn sagt, wie es jetzt für Zugreisende weitergeht

Der Stellwerksbrand in Gerwisch hat massive Folgen für die Zugverbindungen von und nach Magdeburg sowie im Jerichower Land. Wie die Deutsche Bahn nun mitteilt, wird sich daran auch kurzfristig nichts ändern.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 30.09.2025, 10:11
Der Brand an der Strecke in Gerwisch bedingt nachhaltige Probleme mit den Schienen auf Höhe der Ortschaft in Biederitz.
Der Brand an der Strecke in Gerwisch bedingt nachhaltige Probleme mit den Schienen auf Höhe der Ortschaft in Biederitz. Foto: Manuela Langner

Biederitz/Gerwisch. - Nach dem Stellwerksbrand in Gerwisch müssen Bahnreisende auf der Strecke zwischen Magdeburg und Berlin hat nun die Deutsche Bahn neue Erkenntnisse mitgeteilt - und keine gute Nachrichten für Zugreisende.