In Zeiten klammer Kassen dreht die Stadt an der Steuerschraube. Der Stadtrat hat jetzt einer Erhöhung der Vergnügungssteuer zugestimmt.

Burg (mk) l Was wird nicht teurer? Auch Veranstalter, die das eine oder andere Vergnügen auf die Beine stellen wollen, müssen nun ab Juli tiefer in die Tasche greifen, damit andere auf ihre Kosten kommen. Davon will die Stadt profitieren. In der Hoffnung, dass im Hochsommer in puncto Pandemie das Schlimmste überstanden ist und das ganz normale Leben wieder Einzug hält – mit möglichst vielen freudigen Veranstaltungen, die Geld in die Kasse spülen, weil die neue Vergnügungssteuer dann gilt. „Allerdings haben wir eine Erhöhung vollzogen, die absolut moderat ist“, schränkt Stadt-Pressesprecher Bernhard Ruth ein.



Gebühr für Killerautomaten steigt

Doch der Reihe nach: Warum muss für den Spaß des Lebens noch gezahlt werden? Einfach ausgedrückt: Wer beispielsweise gewerbliche Tanzveranstaltungen oder Spielhallen aufsucht, muss dafür zahlen. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, die nach deren Größe abgerechnet werden, dürfen künftig 1,50 Euro (statt 1,20 Euro) je Veranstaltung und angefangene zehn Quadratmeter Fläche berappt werden. Bei nicht jugendfreien Veranstaltungen sind es künftig drei Euro je Veranstaltung (statt 2,50 Euro) und angefangene zehn Quadratmeter Veranstaltungsfläche. Auch wer mit so genannten Killerautomaten Freude versprühen will, darf mehr in die Stadtkasse einzahlen. Hierbei gilt: Die pauschale Steuer erhöht sich von 800 Euro auf nunmehr 1000 Euro. Für normale Apparate mit Gewinnmöglichkeit hat der Stadtrat den Steuersatz von 13 auf 15 Prozent des Einspielerlöses erhöht. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Steuersatz in Sachsen-Anhalt liegt bei zwölf Prozent.



Peanuts ist die Vergnügungssteuer keineswegs, wie die Zahlen für Burg belegen. Immerhin konnte die Stadt im Jahr 2018 diesbezüglich Einnahmen in Höhe von rund 154 000 Euro erzielen, ein Jahr später waren es 211 000 Euro – nicht zuletzt wegen zahlreicher Veranstaltungen. Der Einbruch kam dann 2020 in den Monaten der Pandemie, wo nur 125 000 Euro zu Buche stehen. Mit der nun beschlossenen Erhöhung geht die Stadt von einem Plus in Höhe von etwa 30 000 Euro aus. „Natürlich in einem Jahr ohne Pandemie“, sagt Ruth. Ganz ohne Zwang kam die Erhöhung auch nicht zustande. Im Haushalt der Stadt fehlen aktuell für 2021 mehr als fünf Millionen Euro. Auch wenn das Land für dieses Jahr auf ein Konsolidierungskonzept verzichtet hat, der Wille, mehr Einnahmen zu generieren, müsse trotzdem dargestellt werden. Darauf hatte Bürgermeister Jörg Rehbaum (SPD) in der Haushaltsdiskussion mehrfach aufmerksam gemacht.



Abgabe schon im 18. Jahrhundert

Und übrigens: Diese besondere Abgabe ist keine staatliche Erfindung der Neuzeit, sie hat ihren Ursprung schon im 18. Jahrhundert. Wer sich zu öffentlichen Lustbarkeiten hingezogen fühlte, Schaustellungen aufsuchte oder an Glücksspielen teilnahm, musste zahlen – teilweise sogar, um das Armenwesen zu finanzieren. Somit gab es sogar einen sozialen Anstrich. Seitdem wurde die Vergnügungssteuer immer mal wieder neu definiert und erhoben, vielerorts auch zwischenzeitlich abgeschafft. Inzwischen wird sie von den meisten Kommunen, die notorisch klamm sind, erhoben.