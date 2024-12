Mit dem ersten Adventswochenende startet die Saison der Weihnachtsmärkte. In Burg und seinen Ortschaften stehen einige Termine an. So lief der Auftakt in Niegripp, Ihleburg und Schartau.

Stimmungsvoller Start in die Saison der Weihnachtsmärkte in Burg und Umgebung

Der Posaunenchor aus Parchen hat beim gemeinschaftlichen Singen auf dem Weihnachtsmarkt in Ihleburg den Ton angegeben.

Niegripp/Ihleburg/Schartau - Sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit einstimmen, sich treffen, sich austauschen. Darum geht es bei den Weihnachtsmärkten der Stadt Burg und seinen Ortschaften. Und das kommt an, wie in Niegripp, Ihleburg und Schartau zu sehen ist.

Am Fuße der Kreuzkirche ist in Niegripp ein Budendorf aufgebaut, in dem sich eine Vielzahl der Vereine präsentieren. Und für großen Zuspruch sorgen. Einen größeren, als gedacht. „Schon nach wenigen Stunden waren unsere Speisen vom Grill ausverkauft“, berichtet etwa Marcel Bösener. Fast alle kulinarischen Angebote und Getränke fanden Abnehmer - zum Ausklang des Weihnachtsmarktes um 18 Uhr war fast alles weg.

Lesen Sie auch: Diese Weihnachtsmärkte stimmen in der Stadt Burg und Umgebung auf das Fest ein.

Davon hat sich auch Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) ein Bild gemacht. Er ist sowas wie ein Weihnachtsmarkt-Hopper. „Ich möchte jeden Markt von Burg besuchen - die Organisatoren opfern für das Markttreiben ihre Freizeit, dafür gebührt ihnen großer Dank und Respekt“, so Stark, der auch in Ihleburg am Sportplatz dabei war.

Bewohner von Schartau begrüßen Gäste und verbringen bei Pyramidenfest schöne Zeit.

Hier gab es ein Budendorf, das neben Gegrilltem und süßen Speisen auch Heißgetränke und Präsente zu bieten hatte. Heimatverein und Kita beispielsweise waren im Einsatz. Und der Posaunenchor aus dem benachbarten Parchen.

Lesen Sie auch: Das sind die 10 besten Weihnachtsmärkte im Jerichower Land.

In Niegripp hieß es übrigens auch deshalb nach dem Ende des Weihnachtsmarktes vollen Einsatz zeigen, weil tags darauf das Pyramidenfest in Schartau ansteht.

Auch hier finden sich am Sonntag, 1. Advent, ab 15 Uhr auf dem Festplatz Bewohner und Gäste ein, um gemeinsam bei blauem Himmel und Sonnenschein sowie winterlichern Temperatur eine gesellige Zeit miteinander zu verbringen.