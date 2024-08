Berühmt machte ihn seine Landung in einem Schornstein in Hohenseeden, aus dem er nur mit Hilfe der Feuerwehr befreit werden konnte. Am Sonnabend konnte der auf den Namen „Gandalf der Graue“ getaufte „Weiß“-Storch in Loburg wieder ausgewildert werden.

Insgesamt acht Störche ausgewildert

Gemeinsam mit sieben weiteren – wesentlich weißeren – Artgenossen wurde Gandalf in die Freiheit entlassen. Zuvor wurden alle Adebare auf dem Storchenhof Loburg noch einmal beringt und gewogen.

Andere lesen auch: Brutale Natur: In Gommern tötet ein Storch ein Jungtier, um ein besetztes Nest zu übernehmen

Auf einer Wiese am Ortsausgang starteten die aufgepäppelten Störche dann in die Freiheit. Die Originalfarbe von Gandalfs Gefieder werde sich schon wieder ergeben, ist man in der Vogelschutzwarte sicher.

Um dem Tier zusätzlichen Stress zu ersparen, war auf eine intensive Reinigung verzichtet worden. In den zurückliegenden 45 Jahren sind auf dem Storchenhof 2135 Störche aufgenommen worden.

Mehr zum Thema: Kalbes Burg-Störche sind wieder da - und es klappert ordentlich

Die Wiederauswilderungsquote liegt laut Angaben von Hofkoordinatorin Sophie Humpert bei etwa 70 Prozent.