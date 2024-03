Am Mittwoch, im Lauf des Vormittages, kam auch der zweite Adebar auf dem Horst des Giebels der Burgruine bei seinem Partner an

Die Störche auf der Burg in Kalbe sind zurück.

Familie Storch ist wieder vereint. Nachdem vor einigen Wochen das Weißstorchenpaar auf dem Schornstein der ehemaligen Gärtnerei der Familie Dohse eingekehrt war, warteten die Bewohner der Kalbenser Burg auf ihre Störche. Freudig überrascht waren sie deshalb, als dort oben vom Giebel wieder ein erstes zaghaftes Klappern zu vernehmen war.

Am Mittwoch, im Lauf des Vormittages, kam dann auch der zweite Adebar auf dem Horst des Giebels bei seinem Partner an. Ja, sie sind wieder zu zweit, das Burgstorchenpaar ist wieder vereint und in den nächsten Tagen wird das freudige Klappern beim Liebesspiel wohl öfter über den Burggraben schallen.

Alle hoffen nun auf ein gutes Jahr für die Störche, und dass dann im Sommer das eine oder andere Köpfchen des Nachwuchs im Nest zu sehen sein wird. Wer die junge Familie näher betrachten möchte, hat dann wieder die Möglichkeit in der Heimstube „Altes Wachhaus“ mal in die Wohnung von Familie Storch zu schauen.FOTO: Maik Bock