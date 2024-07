Trotz knapper Kassen geht der Straßenbau in Burg noch im Juli weiter. Eine wichtige Zufahrt in der Altstadt muss unbedingt grundhaft saniert werden.

Burg. - Für den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses am Conrad-Tack-Ring in Burg wird die Neuendorfer Straße ab Montag, 15. Juli, auf einer Länge von rund 830 Metern grundhaft saniert. Begonnen wird mit dem Leitungsbau am Abzweig Kita „Regenbogen“, teilt Stadt-Pressesprecher Felix Malter mit. Ende des Projektes ist am Ring. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt und erstrecken sich bis Dezember.