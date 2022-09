Streit um Preiserhöhung: Stadtwerke in Burg widersprechen AfD-Politiker

Woher stammen die Informationen? Um Äußerungen bei einer AfD-Demo in Burg gegen die Energiekrise gibt es Streit mit den Stadtwerken.

Auf dem Rolandplatz in Burg organisierte der Kreisverband der AfD Ende August eine Demo, bei der auch der Landtagsabgeordnete Jan Scharfenort das Wort führte.

Burg - Die Demonstration der AfD vom 29. August 2022 in Burg hallt nach. Unter dem Titel „Preisexplosion stoppen“ hatte die Kreistagsfraktion auf dem Rolandplatz in Burg eine Kundgebung mit 110 Teilnehmern abgehalten, bei der unter anderem der Landtagsabgeordnete Jan Scharfenort sprach. Der Abgeordnete sagte dabei unter anderem, dass er mit den Stadtwerken Burg gesprochen und erfahren habe, dass die Energiekosten für die Haushalte um 80 Prozent steigen und die Preise im nächsten Jahr um 200 Prozent in die Höhe schießen würden. Doch stimmt das?