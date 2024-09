Die Stadt Burg hält an der Kritik am jüngsten Zensus fest. Grund: Zwischen den Zahlen des Statistischen Landesamtes und dem aktuellen Melderegister klafft mittlerweile eine Lücke von mehr als 1300 Einwohnern. Wo sind die geblieben?

Burg. - Der Zensus, also die statistische Erhebung, wie viele Menschen in Deutschland leben, wirkt nach und sorgt in Burg für erheblichen Unmut. Die Lücke zwischen den Daten des Landes und denen des Melderegisters der Stadt klaffen immer weiter auseinander – was letztlich Auswirkungen aufs Geld hat.