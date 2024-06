In Burg waren Sonnabend haushalte in Burg-West ohne Strom.

Burg. - Zu einem mehrstündigen Stromausfall kam es am Sonnabendnachmittag in Burg. Betroffen waren hunderte Haushalte im westlichen Teil der Kreisstadt - von der Fontanestraße bis Rote Mühle. Durch Umschaltung des Netzes gelang des den Stadtwerke Energienetzen, dass die Stromversorgung am Abend wieder gewährleistet werden konnte, sagte Geschäftsführer Mathias Holzberger.

Die genaue Ursache der Havarie ist noch unklar. Sie liegt an einer Mittelspannungsleitung und konnte am Wochenende zwischen zwei Trafostationen grob lokalisiert werden. Heute soll ein spezieller Messwagen für weitere Untersuchungen zum Einsatz kommen, kündigte Holzberger an. „Wir arbeiten mit Hochdruck, den Fehler zu finden.“

Die Stadtwerke Burg Energienetze GmbH versorgen in der Stadt und den umliegenden Ortschaften mehr als 17 000 Strom- und 6000 Erdgaskunden.