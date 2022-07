Tag der offenen Kaserne: Bundeswehr in Burg hat den Ukraine-Krieg im Blick

Burg - Der Tag der offenen Tür der Bundeswehr, der am 9. Juli 2022 am Standort Burg organisiert wurde, hat besonders großes Interesse auf sich gezogen. Knapp 4000 Besucher haben sich in der Clausewitz-Kaserne eingefunden, die erstmals seit vier Jahren wieder Einblicke in den Alltag der Soldaten bot – die Corona-Pandemie durchkreuzte den ursprünglichen Zwei-Jahres-Takt.