Tannenweg soll endlich Straße werden - Gemeinderat Biederitz entscheidet über Investitionen im Jahr 2022

Der Gemeinderat Biederitz hat jetzt entschieden, wofür im Jahr 2022 das zur Verfügung stehende Geld ausgegeben werden soll. So soll aus dem Tannenweg in Biederitz endlich eine richtige Straße werden. Die Arbeiten am neuen Sitz der Verwaltung werden beendet.

Biederitz - 2,6 Millionen Euro stehen in diesem Jahr in Biederitz zur Verfügung, um investiert zu werden. In welche Projekte das Geld in verschiedenen Ortschaften gesteckt werden soll, entschieden die Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung.