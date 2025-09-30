Tanzen, um anzukommen: Ukrainische Tanzgruppe fördert Integration

Seit drei Jahren trainieren ukrainische Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Tetiana Volynets. Die Tanzgruppe „Lucky Dance“ bietet einen geschützten Raum für Begegnung, Integration und neue Freundschaften.

Gommern/JL - Ob Stadtfest oder Gurkenmarkt - die ukrainische Tanzgruppe „Lucky Dance“ stand schon bei zahlreichen Feierlichkeiten auf der Bühne in Gommern. Auch die elfjährige Marharyta aus Gommern tanzt seit zwei Jahren mit. Die Tanztrainerin hatte in der Ukraine eine eigene Tanzschule.