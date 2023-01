Bei einer Zwangsversteigerung wurden heute Teile des Rittergutes in Lübars versteigert. Wie hoch das Höchstgebot war und wer es gekauft hat.

Lübars - Stephen Zechendorf

Im Rahmen einer Zwangsversteigerung im Amtsgericht Burg sind am gestrigen Mittwochvormittag mehrere, zum Teil abrisswürdige Wirtschaftsgebäude des ehemaligen Rittergutes an der Straße der Technik in Lübars versteigert worden.

Nach einem kleinen Bietergefecht mit zwischenzeitlich vier beteiligten Interessenten setzte sich letztlich ein Berliner Privatmann russischer Herkunft mit seinem Gebot durch. Sein Gebot in Höhe von 41.000 Euro wurde nicht mehr getoppt. Als Verkehrswert hatte das Amtsgericht Burg zuvor einen Betrag von 9000 Euro genannt. Gestartet wurde mit dem Mindestgebot in Höhe von 4416 Euro.

Wegen nachzureichender Unterlagen soll die Verkündigung des Zuschlags erst am 31. Januar erfolgen, erklärte die Rechtspflegerin Lydia Bernhardt.

Was der erfolgreiche Bietende mit dem Objekt in Zukunft vorhat, lesen Sie in der morgigen Ausgabe der Burger Rundschau.