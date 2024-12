Das Adventsliedersingen in Biederitz war für Samstag geplant - doch nach dem erschütternden Ereignis in Magdeburg füllte man das Zusammenkommen mit neuem Inhalt.

Pfarrerin Henrike Kant und Bürgermeister Kay Gericke zündeten am Samstagnachmittag das erste Friedenslicht an. Viele Teilnehmer in der evangelischen Kirche Biederitz folgten.

Biederitz - In Reaktion auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg waren am Samstag in der Einheitsgemeinde Biederitz die letzten beiden geplanten Weihnachtsmärkte, in Woltersdorf und Biederitz, abgesagt worden. In Biederitz stand stattdessen die evangelische Kirche als Ort der Einkehr und des stillen Gedenkens offen.

Das für den späten Samstagnachmittag geplante Adventsliedersingen erhielt einen neuen Inhalt. Beibehalten wurde die Veranstaltung, um den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu treffen und über das furchtbare Geschehen auszutauschen, und um das Gefühl zu haben, mit der Trauer und dem Schmerz nicht allein zu sein.

Die Nähe zu Biederitz macht Angst

Dass der Anschlag so nah passiert sei, an einem Ort, den hier alle kennen, den viele selbst besucht haben, lasse erschrocken, traurig und hilflos zurück, sagte Pfarrerin Henrike Kant und sprach damit den vielen Menschen in der voll besetzten Kirche aus dem Herzen.

Der 20. Dezember 2024 sei ein Datum, von dem die Menschen auch in 20 Jahren noch wissen werden, wo sie gewesen seien, als der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt passierte, sagte der Biederitzer Bürgermeister Kay Gericke. Den Betroffenen wünschte er Kraft, wieder gesund zu werden, und den Rettungskräften sprach er seinen Dank aus.

Ein Friedenslicht in dieser Zeit entzünden

Gemeinsam mit Henrike Kant entzündete er das erste Friedenslicht. Ihrem Beispiel folgten in der Biederitzer Kirche viele Erwachsene, aber auch Kinder.

Die Liedauswahl des Adventsliedersingens war aufgrund des tragischen Geschehens in Magdeburg geändert worden. Die Kantorei sang unter Leitung von Michael Scholl unter anderem „Die Nacht ist vorgedrungen“. Ein Lied, das Hoffnung mache, dass die Nacht nicht endlos sei, dass das Licht der Hoffnung, das Licht, das tröstet, kommen wird, sagte die Pfarrerin. Im Liedtext, den Jochen Klepper 1938 geschrieben hat, heißt es: „Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein“.

Hoffnung und das eine oder andere Lächeln verbreiteten auch die Jungen und Mädchen der Kinderchöre der Biederitzer Kantorei und der St. Mechthild-Schule Magdeburg, deren Aufführung des Kindermusicals „Alles voll oder die guten Wirte von Betlehem“ nicht gestrichen worden war.

Es wird an einen Biederitzer Wintermarkt gedacht

Mechthild Altmann am Klavier und Anke van de Ven an der Violine begleiteten das Singen auf ihren Instrumenten.

Den Abschluss der gemeinsamen Stunde in der Biederitzer Kirche bot das Bonhoeffer-Lied „Von guten Mächten treu und still“, das wieder gemeinsam von Kantorei und den Besuchern gesungen wurde.

Am Samstag war in Biederitz am Rathaus und in Gerwisch am Ortschaftsbüro auf halbmast geflaggt worden, um auch auf diesem Weg Anteilnahme und Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.

Unterdessen gibt es Überlegungen, den Weihnachtsmarkt auf der Kantorwiese im Januar 2025 als Wintermarkt nachzuholen, und mit einer Aktion zugunsten der Rettungskräfte zu verbinden.