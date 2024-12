Nach dem Anschlag, der sich am Freitagabend auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt ereignete, haben Pietzpuhl, Woltersdorf und Biederitz ihre Märkte abgesagt.

Nach Anschlag in Magdeburg: Pietzpuhl, Woltersdorf und Biederitz sagen Weihnachtsmärkte ab

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg, haben zwei Ortschaften und eine Gemeinde die geplanten Weihnachtsmärkte abgesagt.

Biederitz/Pietzpuhl/Woltersdorf. Nach dem Anschlag am Freitagabend auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt haben Pietzpuhl, Woltersdorf und Biederitz ihre Märkte abgesagt. Für Pietzpuhl steht bereits eine neuer Termin fest, wie Ortsbürgermeister Sven Reinald der Volksstimme mitteilte.

„Aufgrund der aktuellen Situation wurde der Weihnachtsmarkt abgesagt“, so Reinald. Die Ortschaft hätte aber bereits einen neuen Termin ins Auge gefasst: „Aktuell planen wir einen Winterweihnachtsmarkt zum elften Januar“, so der Ortsbürgermeister weiter. Den Betroffenen und Angehörigen spreche der Ortsbürgermeister sein tiefstes Mitgefühl aus.

Auch die Gemeinde Biederitz hat sich nach dem Vorfall gegen den geplanten Weihnachtsmarkt entschieden. Die Gemeinde teilt mit: „Schweren Herzens müssen wir die für den 21. Dezember geplanten Weihnachtsmärkte in Biederitz und in Woltersdorf absagen.“ Die Entscheidung sei aufgrund der jüngsten Ereignisse auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt getroffen worden. Die Sicherheit und das Wohl aller Besucher stehen an oberster Stelle.

Bürgermeister Kay Gericke der Gemeinde Biederitz und Ortsbürgermeister Thomas Lammich der Ortschaft Woltersdorf sprechen allen Betroffenen und deren Angehörigen ihr tiefstes Mitgefühl aus.