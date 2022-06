Toiletten in Burger Parks ab Mitte Juli nutzbar

Burg - Nachdem bereits vor Monaten in den drei großen Parkanlagen neue Toiletten aufgestellt wurden, können sie nun ab Mitte Juli benutzt werden. „Derzeit werden die Anschlüsse an das Strom-, Wasser- und Abwassernetz fertiggestellt. Ab Anfang Juli sind dann die letzten Pflasterarbeiten an den Außenanlagen und Zuwegungen geplant. Danach erfolgt dann endlich die Freigabe“, teilt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) mit. Das ist später als geplant, weil noch zusätzliche Arbeiten am System notwendig waren.