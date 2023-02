Der Betreuungsverein Torstübchen in Gommern ist pleite. Wie es mit den zu pflegenden Personen und anderen Kunden weiter geht.

Das Schild an der Einfahrt zum Torstübchen-Verein in der Karither Straße ist symptomatisch. Der Verein ist insolvent. Darüber informierte Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) am Mittwochabend auf der Sitzung des Hauptausschusses.