Beim Brand eines Traktors in einer Scheune in Burg bei Magdeburg entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

Burg - Der Gesamtschaden beim Traktorbrand in der Berliner Chaussee am Sonntagnachmittag wird nach ersten Angaben der Polizei bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Mit Sirenen war die Feuerwehr am Sonntag alarmiert worden. Ein Traktor und in der Folge auch umliegende Gerätschaften waren, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in einer Scheune in Brand geraten (Volksstimme berichtete gestern).

Die Freiwillige Feuerwehr Burg, die mit acht Fahrzeugen und 27 Kameraden zur Brandbekämpfung im Einsatz war, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Verlauf der Löscharbeiten wurde der Traktor heruntergekühlt und aus der Scheune geholt. Beim Versuch, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, wurde eine Person leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt.