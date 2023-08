Scheunenbrand in Burg bei Magdeburg: Mit lautem Alarm wurde die Feuerwehr in Burg am Sonntagnachmittag, 20. August, 2023, alarmiert.

Traktor brennt in Scheune an der Bundesstraße 1 in Burg bei Magdeburg

Burg - Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Burg am Sonntag nachmittag aus. Gemeldet war ein Scheunenbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Wasserstraße. Wie sich herausstellte, war ein in der Scheune abgestellter Traktor in Brand geraten. Das Feuer hatte aber noch nicht auf die Scheune übergegriffen. Auch hatte der Besitzer bereits selbst einen Löschversuch mit dem Feuerlöscher unternommen.

Sofort rückten Einsatzkräfte mit Atemschutz vor, um den Brand zu bekämpfen. Währenddessen öffneten Kameraden auf der Drehleiter das Dach der Scheune, um für eine Wärmeabfuhr zu sorgen und zu erkunden, ob das Feuer schon weiter vorgedrungen war. Das war aber nicht der Fall.

Die Feuerwehr Burg war mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften zur Stelle. Foto: Philipp Ling

Bereits nach kurzer Zeit war die unmittelbare Gefahr vorüber. Mit Hilfe eines zweiten Traktors konnte das verbrannte Fahrzeug aus der Scheune gezogen werden, so dass von ihm keine Brandgefahr mehr ausgeht. Danach folgte eine genaue Nachsuche durch die EInsatzkräfte, um eventuell vorhandene Glutnester aufzuspüren.

Wie Einsatzleiter Julian Strobach die Situation einschätzte, war es ein großes Glück, dass der Brand noch in der Entstehungsphase bekämpft werden konnte. Dies war auch dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr zu verdanken.

Mit der Drehleiter wurde das Dach geöffnet, um den Wärmestau abzuführen. Foto: Philipp Ling

Grundstückseigentümer Gerald Bethge berichtet gegenüber der Volksstimme, dass er und seine Familie den Brand zunächst nicht orten konnten: „Wir haben den Qualm gerochen und gesucht, wo ist denn das Feuer?“ Als dann klar war, dass der Brandherd in der Scheune lag, schritt er sofort zur Tat, während seine Frau die Feuerwehr alarmierte.