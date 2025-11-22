Lesen statt streamen Über nackte Kaiser und Däumelinchen: Vorlesetag in Biederitz
Seit zwei Jahrzehnten findet einmal im Jahr der bundesweite Vorlesetag statt. Auch in Biederitz haben sich wieder etliche Vorleser beteiligt.
22.11.2025, 06:22
Biederitz. - Angesichts des digitalen Wandels rückt das Buch im Gedankenregal immer weiter nach hinten. Dabei schult regelmäßiges Lesen nicht nur die Konzentration, sondern baut auch den Wortschatz aus, reduziert Stress, steigert kognitive Fähigkeiten wie kritisches Denken und trainiert das Gedächtnis.