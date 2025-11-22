Seit zwei Jahrzehnten findet einmal im Jahr der bundesweite Vorlesetag statt. Auch in Biederitz haben sich wieder etliche Vorleser beteiligt.

Am 21. November hat der bundesweite Vorlesetag stattgefunden. Mit dabei waren auch Persönlichkeiten aus der Gemeinde Biederitz. Hier Gemeindebürgermeister Kay Gericke in der Biederitzer Kita „Rappelkiste“.

Biederitz. - Angesichts des digitalen Wandels rückt das Buch im Gedankenregal immer weiter nach hinten. Dabei schult regelmäßiges Lesen nicht nur die Konzentration, sondern baut auch den Wortschatz aus, reduziert Stress, steigert kognitive Fähigkeiten wie kritisches Denken und trainiert das Gedächtnis.