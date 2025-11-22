Mitglieder des VfL-Vorstandes sprechen im Stadtrat von Kalbe vor und verlangen von Bürgermeister Andreas Pietsch Antworten auf brisante Fragen.

Überall in der Turnhalle gibt es jetzt braune Flecken. Der Belag ist an diesen Stellen stumpf.

Kalbe - Beim Thema Sporthallenfußboden in Kalbe gibt es kein Happy End. Im Gegenteil. Der Vorstand des VfL verlangt von Bürgermeister Andreas Pietsch, rechtliche Schritte gegen die beauftragte Firma einzuleiten, wie stellvertretend Thomas von Glahn am Donnerstagabend während der Stadtratssitzung deutlich machte.