Das Brandübungshaus in Heyrothsberge hat die besten Tage hinter sich. Nun soll das Gebäude abgerissen und für mehr als acht Millionen Euro neu gebaut werden.

Das Institut für Brand- und Katastrophenschutz erhält 70 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Mehr als acht Millionen Euro fließen in ein neues Brandübungshaus.

Heyrothsberge. - Nach aktuellen Plänen erhält das Institut für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) fast 70 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes. Das ist auch bitternötig. Denn ein Teil des Instituts befindet sich in einem desolaten Zustand. Das angegliederte Brandübungshaus steht vor dem Abriss.