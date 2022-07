Ukraine-Krieg: Möckerns Stadtchef hofft auf Flüchtlingskoordinator

Möckern - Bislang sind in der Einheitsgemeinde mehr als 150 aus der Ukraine geflüchtete Menschen angekommen. Sie konnten in Privatunterkünften untergebracht werden. „Keine Gemeinde im Landkreis hat so viele Leute in Wohnungen untergebracht wie wir“, schätzt Bürgermeister Frank von Holly (CDU). Die Registrierung der Flüchtlinge erfolge jetzt. Doch es werde zunehmend schwerer, den Überblick zu behalten.