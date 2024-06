Trotz Sperrung der B 1 in der Ortsdurchfahrt Heyrothsberge seit Montag hat der Verkehr in der Seedorfer Straße in Gerwisch nicht spürbar nachgelassen. Auf der B 1 gibt es innerhalb von vier Kilometern jetzt drei Baustellen: Sanierung der Fahrbahn in Heyrothsberge, Anschluss der Gewerbegebietsstraße und grundhafter Ausbau in Gerwisch.

Gerwisch. - Inzwischen lassen sich die Tage an einer Hand abzählen, bis der erste Bauabschnitt der grundhaften Sanierung der Bundesstraße 1 in Gerwisch fertiggestellt ist. Am Freitag, 14. Juni, sollen alle Arbeiten beendet sein. In der Woche darauf werden die Absperrungen ab- und umgeräumt, so dass die Grundstücke, Einrichtungen wie die Arztpraxis und die Gewerbetreibenden wieder direkt per Fahrzeug zu erreichen sind.