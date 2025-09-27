weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Begegnung über Grenzen hinweg: Ungarische Schülerinnen zu Gast in Gommern - Austausch schafft Freundschaften und Perspektivwechsel

Mit Unsicherheit gestartet - mit Tränen verabschiedet. Zwölf ungarische Schülerinnen erlebten eine Woche voller Begegnungen, kultureller Eindrücke und persönlicher Entwicklung.

Von Franziska Stawitz 27.09.2025, 09:25
Hauptkoordinatorin Katja Frentzel (r.) mit deutschen und ungarischen Schülerinnen sowie Begleitlehrern
Hauptkoordinatorin Katja Frentzel (r.) mit deutschen und ungarischen Schülerinnen sowie Begleitlehrern Foto: Franziska Stawitz

Gommern - Ein bisschen Bauchweh, Angst und viele Fragen im Kopf - so ging es sowohl den ungarischen als auch den deutschen Schülerinnen, als der Bus aus Hajdúböszörmény in Gommern ankam. Schnell stand fest: Die Befürchtungen waren umsonst, das flaue Gefühl im Magen löste sich in Luft auf.