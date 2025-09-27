Mit Unsicherheit gestartet - mit Tränen verabschiedet. Zwölf ungarische Schülerinnen erlebten eine Woche voller Begegnungen, kultureller Eindrücke und persönlicher Entwicklung.

Ungarische Schülerinnen zu Gast in Gommern - Austausch schafft Freundschaften und Perspektivwechsel

Hauptkoordinatorin Katja Frentzel (r.) mit deutschen und ungarischen Schülerinnen sowie Begleitlehrern

Gommern - Ein bisschen Bauchweh, Angst und viele Fragen im Kopf - so ging es sowohl den ungarischen als auch den deutschen Schülerinnen, als der Bus aus Hajdúböszörmény in Gommern ankam. Schnell stand fest: Die Befürchtungen waren umsonst, das flaue Gefühl im Magen löste sich in Luft auf.